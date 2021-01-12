В Башкирии пропал житель Янаульского района Руслан Сахаув

Янаульский район | 12 янв 2021 | 18:40

В Башкирии без вести пропал 30-летний житель Янаульского района Руслан Сахаув. Волонтеры «Лиза Алерт» в республике опубликовали ориентировку на его поиск.







Известно, что мужчина пропал еще 8 января. Тогда он вышел из дома в деревне Югамаш и обратно не вернулся. С тех пор родные не получали известий о местонахождении Руслана.



Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, русые волосы, голубые глаза.



Был одет в темно-синюю куртку, черную кофту, синие джинсы, ботинки цвета хаки и черную шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Руслана, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).



Ранее сообщалось о том, что в Янауле пожилая женщина впала в кому после зверского избиения шваброй. В злополучный вечер в квартире находились пенсионерка, её муж и их взрослый сын, который был сильно пьян.





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Фото: Лиза Алерт