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В Ишимбае мужчина совратил четвероклассницу

В Ишимбае мужчина совратил четвероклассницу

Ишимбайский район | 13 янв 2021 | 10:16

В минувшую пятницу, 8 января, в Ишимбае произошел вопиющий случай - женщина обвинила сожителя матери в совращении своей 10-летней дочери. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

30-летняя мать девочки обратилась в полицию. Она рассказала, что 45-летний сожитель матери совратил ее 10-летнюю дочку. Известно, что девочка является ученицей четвертого класса.



Оперативники доставили подозреваемого в отделение полиции. Сейчас он находится под стражей. Следком возбудил уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об авария в Ишимбайском районе. Здесь пьяный водитель "Нивы" перевернулся в кювет.

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Источник: bash.news

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