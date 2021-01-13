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В Башкортостане начались обыски и повторные задержания участников конфликта в Кармаскалах

В Башкортостане начались обыски и повторные задержания участников конфликта в Кармаскалах

Кармаскалинский район | 13 янв 2021 | 11:29

Сегодня, 13 января, в Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта, который произошел в ноябре 2020 года. Сообщение начало распространяться по местным Telegram-каналам.



В сообщении говорится, что обыски начались в 6 утра. В одной из квартир в Уфе был задержан участник событий в Кармаскалах Ризван Рахметов. Также люди в форме появились в квартире Айтугана Бикташева. По неподтвержденным пока данным задержаны 6 человек. Информация о задержании самого Айтугана Бикташева пока не подтверждена. Источники Mkset говорят о проведении в его квартире "только следственных действий".

Напомним, массовые задержания в Кармаскалах прошли вечером 7 ноября 2020 года. В тот день на территории поселка было задержано порядка 37 человек. Причиной задержаний бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и телеграм-канал "КушТау on-line" называли некий конфликт, одной из сторон которого являются этнические армяне. Позднее оказалось, что конфликт носит бытовой характер.

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Источник: mkset.ru

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