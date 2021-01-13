В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

Сегодня, 13 января, вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Инорсе, Калининский район. Сообщение об инциденте на улице Мушникова спасателям поступило в 11.51.
Прибыв на место, экстренные служба обнаружили сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты эвакуировали из МКД 40 человек. В их числе оказались 9 детей.
Очаг пожара был обнаружен в коридоре на 3 этаже девятиэтажного дома. В 12.19 огонь пожарные полностью потушили огонь. К счастью, пострадавших и погибших нет. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.