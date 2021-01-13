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В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

В Уфе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

Уфа | 13 янв 2021 | 14:39

Сегодня, 13 января, вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Инорсе, Калининский район. Сообщение об инциденте на улице Мушникова спасателям поступило в 11.51.



Прибыв на место, экстренные служба обнаружили сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты эвакуировали из МКД 40 человек. В их числе оказались 9 детей.

Очаг пожара был обнаружен в коридоре на 3 этаже девятиэтажного дома. В 12.19 огонь пожарные полностью потушили огонь. К счастью, пострадавших и погибших нет. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе в деревянном доме сгорел пенсионер

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Источник: proural.info

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