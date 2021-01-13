В Гафурийском районе обнаружили расчлененное тело пропавшего мужчины

Гафурийский район | 13 янв 2021 | 15:12

Жуткое преступление было раскрыто на днях в деревне Имендяшево Гафурийского района республики — расчлененное тело без вести пропавшего в начале нового года мужчины было найдено в подполе одного из жилых домов. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении 47-летней женщины.







Заявление о безвестном исчезновении 53-летнего жителя села Таш-Асты, который 1 января ушел из дома к своему родственнику в селе Имандяшево, поступило в полицию 6 января. Последний, однако, вместе с сожительницей отрицали, что пропавший к ним заходил. Мешки с останками мужчины были найдены у них в доме в ходе осмотра.





- По версии следствия, 1 января 2021 года потерпевший употреблял спиртное в гостях у своего родственника и его сожительницы. Во время распития между хозяевами дома и гостем произошла ссора на бытовой почве, которая переросла в драку. Во время конфликта женщина нанесла гостю несколько ножевых ранений в шею, от которых последний скончался на месте. Спустя несколько дней хозяин дома расчленил тело при помощи топора и спрятал в подполе дома, однако, избавиться от останков злоумышленники не успели, в связи с приездом сотрудников полиции, — отметили в пресс-службе ведомства.

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Сейчас подозреваемая находится под стражей, ей предъявлено обвинение, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. В ходе расследования действиям сожителя подозреваемой также будет дана правовая оценка по факту укрывательства особо тяжкого преступления.