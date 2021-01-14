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ДТП в Уфе: 21-летний пешеход попал под колёса ВАЗ-2115

ДТП в Уфе: 21-летний пешеход попал под колёса ВАЗ-2115

Уфа | 14 янв 2021 | 09:24

В Уфе зарегистрировано ДТП с пострадавшим пешеходом, об этом сообщает ГИБДД Башкирии.



Авария произошла днём 13 января на улице Шота Руставели. По предварительным данным, 29-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 21-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в положенном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло три автомобильные аварии, в ходе которых три человека получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,2 тыс. нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об аварии в Белебеевском районе. Здесь столкнулись встречные иномарка и грузовик.

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Источник: ufa.aif.ru

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