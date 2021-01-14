В Бакалинском районе из-за обогревателя загорелось водительское кресло в автомобиле

Бакалинский район | 14 янв 2021 | 10:18

Пожар в автомобиле ВАЗ-2107 произошел накануне на улице Октябрьской в селе Бакалы. Как сообщила 14 января пресс-служба управления МЧС России по Башкирии, причиной возгорания стала неисправная проводка электрообогревателя водительского сиденья.







«По счастливой случайности водитель находился не в автомобиле и не пострадал, – прокомментировали в ведомстве. – Он вовремя заметил дым из машины и потушил возгорание автомобильным огнетушителем».

Огонь успел повредить салон, но его распространение дальше автовладелец предотвратил. В МЧС отметили, что если бы у мужчины не оказалось под рукой огнетушителя, последствия были бы куда серьезнее (напомним, за отсутствие в автомобиле огнетушителя или аптечки водителя могут наказать штрафом).



Ранее сообщалось о ДТП в Уфе. Здесь 21-летний пешеход попал под колёса ВАЗ-2115.





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