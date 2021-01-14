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В школе-интернате Уфы рухнула лестница

В школе-интернате Уфы рухнула лестница

Уфа | 14 янв 2021 | 10:45

ЧП произошло утром 13 января. Стены коррекционной школы-интерната №59 задрожали и раздался грохот. Уже потом выяснилось, что рухнула часть лестницы, ведущая на третий этаж. Пролет оперативно перекрыли.



«Дети и учителя были на уроке, поэтому никто не пострадал. По непонятным причинам балка не выдержала конструкции и блок разрушился», — рассказал БСТ директор интерната Юлай Амекачев.

Лестничный пролет перекрыли, а детей отправили по домам, так как находиться в здании сейчас не безопасно. Пока интернат будет функционировать как обычная школа.

По данным пресс-службы министерства образования Башкирии, вместе с руководством интерната ведомство сформирует дефектную ведомость, на основе которой будет разработана проектно-сметная документация и определена финансовая часть вопроса, в том числе и источники финансирования.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео

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