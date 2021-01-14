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Жительница Чишминского района обвинила мужчину в изнасиловании несовершеннолетней в бане

Жительница Чишминского района обвинила мужчину в изнасиловании несовершеннолетней в бане

Чишминский район | 14 янв 2021 | 11:12

Жительница Чишмов сообщила, что ее 16-летнюю дочь изнасиловал брат сожителя. По информации «КП-Уфа», переданной со ссылкой на собственный источник, преступление произошло 10 января.



Мать потерпевшей обратилась в полицию с заявлением в три часа ночи. Она рассказала, что надругательство произошло в бане за полтора часа до ее прихода к представителям правоохранительных органов. Женщина обвинила в произошедшем 33-летнего брата своего любовника, рассказав, что застала мужчину врасплох.

В Следственный комитет подозреваемый явился в тот же день, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. 

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе в пожаре погибли мужчина и женщина. Возгорание произошло в жилом доме в СНТ «Автомобилист» в селе Богомоловка.

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Источник: gorobzor.ru

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