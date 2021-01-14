В Нефтекамске пьяный горожанин разгромил остановку | видео

Нефтекамск | 14 янв 2021 | 12:02

В Нефтекамске задержан подозреваемый в акте вандализма на остановочном комплексе. В ночь на 14 января молодой человек устроил погром внутри остановки, расположенной на улице Ленина. Подозреваемым оказался 21-летний житель Краснокамского района.





Как следует из камер видеонаблюдения, находящийся в пьяном угаре парень зашел в павильон и начал беспричинно начал наносить удары ногой по стенам, вырывать тепловой завес – кондиционер, датчик дверей.



Вандал скрылся, но уйти далеко ему не удалось. В настоящее время сотрудниками полиции решается вопрос о принятии мер процессуального воздействия в отношении задержанного, сообщает Отдел МВД России по городу Нефтекамску.

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