В Башкирии найден мертвым пропавший житель Янаульского района Руслан Сахаув

Янаульский район | 14 янв 2021 | 17:32

Появились подробности смерти 30-летнего Руслана Сахаува из Янаульского района. Напомним, мужчина считался пропавшим еще с 8 января. Тогда, по словам знакомых, он вышел из дома в районе 4 часов утра и обратно не вернулся.







Сегодня, 14 января, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о гибели молодого человека — он был найден мертвым.



По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил знакомый Руслана, сообщает "Горобзор". Причина суицида пока остается неизвестной. У погибшего остались родители и младший брат.

«Причина неизвестна. Он один был, жил с родителями и братом младшим. Терпения родителям», — рассказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире в Уфе обнаружено тело 29-летнего парня. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство после смерти двоюродной сестры.





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