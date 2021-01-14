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В Башкирии найден мертвым пропавший житель Янаульского района Руслан Сахаув

В Башкирии найден мертвым пропавший житель Янаульского района Руслан Сахаув

Янаульский район | 14 янв 2021 | 17:32

Появились подробности смерти 30-летнего Руслана Сахаува из Янаульского района. Напомним, мужчина считался пропавшим еще с 8 января. Тогда, по словам знакомых, он вышел из дома в районе 4 часов утра и обратно не вернулся.



Сегодня, 14 января, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о гибели молодого человека — он был найден мертвым.

По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил знакомый Руслана, сообщает "Горобзор". Причина суицида пока остается неизвестной. У погибшего остались родители и младший брат.

«Причина неизвестна. Он один был, жил с родителями и братом младшим. Терпения родителям», — рассказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире в Уфе обнаружено тело 29-летнего парня. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство после смерти двоюродной сестры.

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Источник: gorobzor.ru

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