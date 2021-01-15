В Белебеевском районе две пожилых пассажирки пострадали в аварии

Белебеевский район | 15 янв 2021 | 09:24

Днем 14 января на территории Белебеевского района Башкирии произошла серьезная авария. На десятом километре дороги Белебей-Ермолино столкнулись две встречные отечественные легковушки.







«Ладой Приорой» управлял 63-летний водитель Ермекеевского района, а за рулем «Лады Калины» находился 62-летний сельчанин. В итоге травмы получили 61-летняя пассажирка первого авто и 60-летняя пассажирка из второго.



Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 11 ДТП с 12 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 26 нетрезвых водителей и пресекли 2400 нарушений ПДД.

Ранее сообщалось о том, что 12 января серьезное ДТП случилось в Белебеевском районе Башкортостана. На 21 километре дороги Аксеново-Аксаково-Белебей столкнулись встречные иномарка и грузовик.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ