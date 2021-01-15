Жительница Уфы нанесла ножевые ранения своему сожителю

Уфа | 15 янв 2021 | 12:40

Жительницу Уфы задержали по подозрению в нанесении ножевого ранения своему сожителю. Банальная семейная ссора едва не стоила жизни 54-летнему жителю Демского района.







По предварительной версии, пара в этот день распивала спиртные напитки. Уже ближе к вечеру мирные посиделки стали накалятся, возник конфликт. Женщина ударила любовника кухонным ножом в грудь. Она сама же и оказала ему первую помощь, а затем вызвала медиков. Врачи диагностировали у пациента колото-резанное ранение грудной клетки.





- Нож изъят, гражданка призналась в содеянном. В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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