«Всех вас сожгу»: уфимец угрожал своей супруге расправой

Уфа | 15 янв 2021 | 13:13

Жительница Уфы Алёна рассказала в передаче «Мужское/Женское» историю своего непростого брака и тяжелого развода. Её бывший муж Борис подвергал семью настоящим мучениям, а после развода пообещал расправиться с родными.



Алёна прожила с Борисом в браке 12 лет. У них есть два ребёнка – 11-летняя девочка и 5-летний мальчик. И если в начале семейной жизни всё было хорошо, вскоре Борис показал свой настоящий характер.





По словам женщины, долгое время Борис изменял ей, избивал, оскорблял, мучил и детей. Алёне не хотелось терпеть такое отношение к себе, поэтому она подала на развод. Но после этого отношения между супругами стали ещё хуже. Бориса повергла в шок новость о расставании, тогда он начал угрожать Алёне убийством, обещал расправиться и с собой.

Я вас всех убью и сам себя убью. Ты понимаешь, нет? Всех, всех вас сожгу, убью, убью, кончая всех абсолютно: детей не детей, мать твою изрежу прямо на куски, тебя. Мне все равно на смерть.

Алёна предоставила редакции программы ужасающие записи угроз бывшего мужа. Сейчас семья живёт отдельно, прячется от гнева супруга и отца.Женщина не раз писала заявления на мужа в полицию. Однако всегда верила, что Борис может измениться, что такое больше не повторится, и забирала заявления назад.

Сам Борис пытался оправдаться тем, что и Алёна изменяла ему. А зачем он бил детей, издевался над ними, смотрел порно прямо при маленьких, он не смог сказать. Оказалось, у Бориса есть дети, которые появились у него вне брака. 11-летняя дочка Алёны и Бориса рассказала, что отец избил её после отказа сидеть с неродными братьями и сёстрами. Борис угрожал не только жене, но и маленькой дочери – девочка зачитала угрозы в студии.



11-летняя дочка Алёны и Бориса:

Он меня породил, он меня и убьет. Когда мы к нему вернемся, оставит без еды. Без ничего короче. Сумку разорвет, книжки, вещи.









Студия единогласно решила, что Борис не имеет права приближаться к бывшей семье. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы убийством, только если на ситуацию вовремя обратят внимание правоохранительные органы.



К счастью, ведущие программы прямо в эфире пригласили полицейских, которые забрали Бориса в отделение, где Алёна вновь напишет заявление на бывшего мужа.





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Фото: скриншоты программы «Мужское/Женское»