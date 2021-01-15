В Абзелиловском районе в огне погиб пенсионер

Абзелиловский район | 15 янв 2021 | 14:01

Сегодня ночью, 15 января, в селе Целинное Абзелиловского района произшел смертельный пожар. На улице Победы возгорелось небольшое жилое здание. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.











При тушении открытого огня были использовании силы ведомства и пожарные команды Халиловского и Альмухаметовского сельских советов. На пепелище пожара спасатели обнаружили тело 83-летнего мужчины. Медики не смогли ему помочь — они констатировали смерть пенсионера.

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Фото: МЧС

На место происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Экспертам предстоит установить причину пожара, унесшего жизнь мужчины.