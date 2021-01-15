В Абзелиловском районе в огне погиб пенсионер

Сегодня ночью, 15 января, в селе Целинное Абзелиловского района произшел смертельный пожар. На улице Победы возгорелось небольшое жилое здание. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
При тушении открытого огня были использовании силы ведомства и пожарные команды Халиловского и Альмухаметовского сельских советов. На пепелище пожара спасатели обнаружили тело 83-летнего мужчины. Медики не смогли ему помочь — они констатировали смерть пенсионера.
На место происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Экспертам предстоит установить причину пожара, унесшего жизнь мужчины.