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В Учалинском районе 16-летняя девушка спасла из пожара сестренку и отчима | ВИДЕО

В Учалинском районе 16-летняя девушка спасла из пожара сестренку и отчима | ВИДЕО

Учалинский район | 15 янв 2021 | 15:59

На днях в Учалах загорелся частный дом. Пожар мог бы привести к человеческим жертвам, но решительность 16-летней девочки помогла избежать трагедии.



Все случилось на улице Некрасова, когда дома находился 50-летний отчим и двое сестер 16 и 11 лет. Мать находилась на работе. Чтобы растопить печь, горожанин решил использовать легковоспламеняющуюся жидкость. Одно неосторожное движение – и началось возгорание. У мужчины загорелись руки и одежда, а также пламя охватило пол возле печи. Услышав хлопок, на шум прибежала старшая дочка, которая сразу же потушила одежду на отчиме, находящемся в шоке. Сначала она попыталась прорваться к двери, но это оказалось невозможным. Тогда со второго раза девочка разбила кочергой окно, помогла выбраться на улицу сестренке и отчиму. После того, как все оказались на улице, сестры побежали к соседям и попросили о помощи.

На место прибыли пожарные, которые потушили пламя. К счастью, обошлось без жертв. При этом сама юная героиня призналась, что спасти семью ей помогли знания с уроков ОБЖ. Теперь в МЧС Башкирии рассматривают возможность поощрить девочку за проявленную смелость и решительность.

Ранее сообщалось о том, что в селе Имангулово Учалинского района рано утром 7 января нашли труп 15-летней девочки.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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