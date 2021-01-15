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В Туймазинском районе спасатели нашли не выходившего на связь рыбака

В Туймазинском районе спасатели нашли не выходившего на связь рыбака

Туймазинский район | 15 янв 2021 | 16:44

Сегодня, 15 января, ночью в Туймазинском районе пропал мужчина, рассказали в Госкомитете по ЧС в Башкирии. Об этом спасателям сообщили обеспокоенные родственники. Они объяснили, что мужчина ушел на рыбалку, но к назначенному времени не вернулся и перестал выходить на связь. Спасатели выехали на водохранилище, где должен был находиться житель.



Оказалось, что мужчина жив и здоров. Просто по пути его машина застряла в сугробе. Поняв, что самостоятельно ее не вытащить, рыбак позвонил в «112» и попросил прислать эвакуатор. Однако, когда водитель погрузочной машины прибыл на предполагаемое место, то не смог его найти. Мобильный телефон у мужчины к тому времени разрядился, поэтому дозвониться тоже не получилось. А вот спасателям найти рыбака удалось быстро. Они помогли ему благополучно добраться домой.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах обнаружили горку с торчащими саморезами. Опасную для детей горку обнаружил житель Туймазов, который запечатлел свою находку на видео.

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Источник: proural.info

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