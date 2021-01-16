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В Федоровском районе тракторист насмерть задавил своего приятеля

В Федоровском районе тракторист насмерть задавил своего приятеля

Федоровский район | 16 янв 2021 | 11:16

Летом прошлого года в райцентре Федоровского района Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь молодого мужчины. Два приятеля после совместного распития спиртного стали грузить собранное сено в кузов прицепа. Один сел за руль собственного трактора, а второй прилег рядышком отдохнуть. В какой-то момент тракторист начал разворачиваться и случайно наехал на своего приятеля колесом трактора. В начале мужчина подумал, что он наехал на бревно, но на всякий случай вышел проверить.



Осознав, что произошло, он вызвал скорую помощь. К сожалению, из-за полученных травм мужчина скончался в Федоровской ЦРБ.

Известно, что в ходе следствия и на суде виновник трагедии полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10 % заработка в доход государства. Отбывать наказание он будет в родном районе.

Ранее сообщалось о том, что в Федоровском районе в пожаре погибли мать и двое ее детей. Уточняется, что возгорание случилось в жилом бревенчатом одноэтажном доме по улице Ленина.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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