ДТП в Стерлитамаке: водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречным автобусом | видео

Стерлитамакский район | 16 янв 2021 | 11:43

Вчера, 15 января, на ул. Совхозная в Стерлитамаке произошла авария.



Автомобиль «Лада Гранта» занесло, и машина выехала на встречную полосу, где на скорости столкнулась с автобусом НефАЗ. За рулем отечественного автомобиля находился 36-летний местный житель.



«В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован», — добавили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Стерлитамаке. Здесь трактор разорвало на две части после столкновения с «Киа Соренто».

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Фото: скрин видео