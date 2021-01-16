ДТП в Стерлитамаке: водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречным автобусом | видео
Стерлитамакский район | 16 янв 2021 | 11:43
Вчера, 15 января, на ул. Совхозная в Стерлитамаке произошла авария.
Автомобиль «Лада Гранта» занесло, и машина выехала на встречную полосу, где на скорости столкнулась с автобусом НефАЗ. За рулем отечественного автомобиля находился 36-летний местный житель.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован», — добавили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Стерлитамаке. Здесь трактор разорвало на две части после столкновения с «Киа Соренто».
Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
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