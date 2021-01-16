ДТП в Башкирии: В Аургазинском районе произошло жесткое столкновение с большегрузом

Аургазинский район | 16 янв 2021 | 11:49

Три человека госпитализированы после аварии в Аургазинском районе Башкирии 15 января.







Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, 56-летний водитель «Nissan Almerа» на 71 км трассы Уфа-Оренбург столкнулся с попутным большегрузом «Scania».



«Водитель легкового автомобиля и два его пассажира в больнице», — уточнили дорожные полицейские.

Еще одно ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Абзелиловском районе Башкирии. На 7 км автодороги Красная Башкирия-Покровка 45-летний водитель «Шевроле Нивы» «догнал» отечественный автомобиль «Лада Гранта». Водитель иномарки и пожилая пассажирка «Лады» доставлены в больницу.



Ранее сообщалось о массовой аварии в Аургазинском районе. Здесь на участке трассы Р-240 столкнулись 9 автомобилей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ