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ДТП в Башкирии: В Аургазинском районе произошло жесткое столкновение с большегрузом

ДТП в Башкирии: В Аургазинском районе произошло жесткое столкновение с большегрузом

Аургазинский район | 16 янв 2021 | 11:49

Три человека госпитализированы после аварии в Аургазинском районе Башкирии 15 января.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, 56-летний водитель «Nissan Almerа» на 71 км трассы Уфа-Оренбург столкнулся с попутным большегрузом «Scania».

«Водитель легкового автомобиля и два его пассажира в больнице», — уточнили дорожные полицейские.

Еще одно ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Абзелиловском районе Башкирии. На 7 км автодороги Красная Башкирия-Покровка 45-летний водитель «Шевроле Нивы» «догнал» отечественный автомобиль «Лада Гранта». Водитель иномарки и пожилая пассажирка «Лады» доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Аургазинском районе. Здесь на участке трассы Р-240 столкнулись 9 автомобилей.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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