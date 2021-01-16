В Башкортостане за прошедшие сутки в авариях пострадали 12 человек

| 16 янв 2021 | 13:19

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоиспекции, всего в минувшую пятницу, 15 января, сотрудники дорожной полиции выявили более 3300 нарушений ПДД и задержали 46 нетрезвых водителей.







Днем в Абзелиловском районе Башкирии на седьмом километре дороги Красная Башкирия-Покровка столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада Гранта». За рулем внедорожника находился 45-летний местный житель, а легковушкой управлял 40-летний житель Белорецка. В результате ДТП водителя «Нивы» и 71-летнюю пассажирку «Лады» доставили в больницу с травмами.

В Аургазинском районе республики вечером произошло столкновение «Nissan Almerа» и грузовика «Scania». ДТП произошло на 71 километре трассы Уфа – Оренбург. По данным ГИБДД по Башкирии, за рулем легковушки находился 56-летний житель Благоварского района республики, а грузовиком управлял 57-летний мужчина. В результате аварии водителя легковушки и двоих его пассажиров доставили в больницу с травмами.





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