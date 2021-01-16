В Башкирии за последние сутки произошли 3 серьезных пожара

| 16 янв 2021 | 14:44

Три серьезных пожара произошли на территории Башкирии за последние сутки. В двух из них пострадали люди.







Вечером 15 января загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Российской в Уфе. В крайне тяжелом состоянии при тушении огня найдена женщина. Ее доставили в 21 городскую больницу. Дознаватели уже назвали предварительную причину пожара — неосторожнлсть при курении, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.



В этот же вечер пожарные боролись с огнем на улице Ферина. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире. В этот раз обошлось без погибших и пострадавших. Однако спасателям пришлось эвакуировать пять человек.

Серьезные ожоги получил 31-летний мужчина при пожаре на улице Мира в селе Искуш Дюртюлинского района республики. Там вспыхнул бревенчатый дом. На месте работали профессиональные спасатели и пожарные-добровольцы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане за прошедшие сутки в авариях пострадали 12 человек.





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