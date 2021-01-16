ДТП в Башкирии: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись легковая и грузовик - видео
| 16 янв 2021 | 18:51
Страшная авария произошла 16 января на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Башкирии. По предварительным данным ГИБДД республики, погибли четыре человека, в том числе ребенок.
Известно, что столкнулись «Лада Приора» и грузовой автомобиль на 1337 км автодороги. Легковой автомобиль сильно искорежен.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось об авария на трассе Дюртюли — Нефтекамск утром 16 января унесла жизнь 50-летнего мужчины.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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