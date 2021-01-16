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ДТП в Башкирии: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись легковая и грузовик - видео

ДТП в Башкирии: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись легковая и грузовик - видео

| 16 янв 2021 | 18:51

Страшная авария произошла 16 января на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Башкирии. По предварительным данным ГИБДД республики, погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Известно, что столкнулись «Лада Приора» и грузовой автомобиль на 1337 км автодороги. Легковой автомобиль сильно искорежен.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось об авария на трассе Дюртюли — Нефтекамск утром 16 января унесла жизнь 50-летнего мужчины. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ

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