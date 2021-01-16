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Стали известны подробности аварии в Туймазинском районе, в которой погибли 4 человека

Стали известны подробности аварии в Туймазинском районе, в которой погибли 4 человека

Туймазинский район | 16 янв 2021 | 20:43

В МЧС по Башкирии сообщили подробности смертельной жуткой аварии, которая произошла сегодня, 16 января, забрав жизни четверых человек. По уточненной информации, в ДТП погибла 34-летняя женщина, 18-летняя девушка, и двое детей 9 и 15 лет.



18-летний водитель легкового автомобиля смог выжить после столкновения, у него диагностировали ушиб головного мозга и закрытый перелом ребра.  Водитель  и пассажиры легкового автомобиля ехали на отдых в горнолыжный комплекс «Кандрыкуль».

По данным спасателей, сообщение об аварии поступило к ним в 17:50. ДТП произошло в трех километрах от села Кандры между «Ладой Приорой» и грузовым автомобилем ДАВ с 58-летним водителем за рулем. 

Сообщается, что среди погибших была мама и ее двое малолетних детей,  кем приходилась им 18-летняя девушка неизвестно. Состояние выжившего парня в настоящий момент оценивается, как тяжелое. Его госпитализировали в Туймазинскую ЦРБ.

Столкновение произошло на 1337 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск между грузовиком и легковым автомобилем «Лада Приора», в которой и находились погибшие.

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Источник: gorobzor.ru

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