Стали известны подробности аварии в Туймазинском районе, в которой погибли 4 человека

Туймазинский район | 16 янв 2021 | 20:43

В МЧС по Башкирии сообщили подробности смертельной жуткой аварии, которая произошла сегодня, 16 января, забрав жизни четверых человек. По уточненной информации, в ДТП погибла 34-летняя женщина, 18-летняя девушка, и двое детей 9 и 15 лет.







18-летний водитель легкового автомобиля смог выжить после столкновения, у него диагностировали ушиб головного мозга и закрытый перелом ребра. Водитель и пассажиры легкового автомобиля ехали на отдых в горнолыжный комплекс «Кандрыкуль».



По данным спасателей, сообщение об аварии поступило к ним в 17:50. ДТП произошло в трех километрах от села Кандры между «Ладой Приорой» и грузовым автомобилем ДАВ с 58-летним водителем за рулем.

Сообщается, что среди погибших была мама и ее двое малолетних детей, кем приходилась им 18-летняя девушка неизвестно. Состояние выжившего парня в настоящий момент оценивается, как тяжелое. Его госпитализировали в Туймазинскую ЦРБ.



Столкновение произошло на 1337 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск между грузовиком и легковым автомобилем «Лада Приора», в которой и находились погибшие.





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