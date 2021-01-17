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В Чишминском районе найдено тело пропавшего Азата Раянова

В Чишминском районе найдено тело пропавшего Азата Раянова

Чишминский район | 17 янв 2021 | 11:58

В селе Алкино Чишминского района завершились поиски пропавшего без вести 32-летнего Азата Раянова. Вчера, 16 января, он уехал на снегоходе, однако домой так и не вернулся. 



Близкие не находили себе места. Они обратились за помощью к местным волонтерам. Ориентировка на пропавшего мужчину появилась в соцсетях и СМИ. 

Сегодня утром, 17 января, волонтеры сообщили плохую новость. К сожалению, мужчина был найден мертвым. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить следователям.  

Ранее сообщалось о том, что жительница Чишминского района обвинила мужчину в изнасиловании несовершеннолетней в бане. 

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Источник: bash.news

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