Авария в Уфе: в результате столкновения водителя легковушки зажало в машине

Уфа | 17 янв 2021 | 18:43

Сегодня, 17 января, днем произошла авария на Индустриальном шоссе в Уфе. Есть пострадавшие.



На данный момент известно, что ДТП произошло с участием двух автомобилей: «Форд Эксплорер» и «Хундай Элантра».



На место незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники скорой помощи.





При помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителя легковушки Хундай и отправили в больницу.



«По предварительной информации, в ДТП пострадали 4 человека, из них 1 ребенок», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.



Причины и обстоятельства аварии выясняются.



Ранее сообщалось о том, что в Бирском районе зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.





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