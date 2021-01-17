Авария в Уфе: в результате столкновения водителя легковушки зажало в машине
Уфа | 17 янв 2021 | 18:43
Сегодня, 17 января, днем произошла авария на Индустриальном шоссе в Уфе. Есть пострадавшие.
На данный момент известно, что ДТП произошло с участием двух автомобилей: «Форд Эксплорер» и «Хундай Элантра».
На место незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники скорой помощи.
При помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителя легковушки Хундай и отправили в больницу.
«По предварительной информации, в ДТП пострадали 4 человека, из них 1 ребенок», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в Бирском районе зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.
Источник:
gtrk.tv
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