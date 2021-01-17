Авария в Белорецком районе: «Дэу Нэксия» врезалась в грузовик «Урал-4320», двое погибли | видео

Сегодня, 17 января, в пятом часу вечера, в Белорецком районе на 6 км автодороги Белорецк-Уткалево произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Nexia под управлением 28-летнего местного жителя и грузовой Урал-4320, за рулём которого находился 25-летний водитель.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир из Белорецкого района от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь, в результате столкновения, водителя легковушки зажало в машине.