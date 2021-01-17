Пожар в Уфе: в доме по улице Рабкоров погибли две женщины

Уфа | 17 янв 2021 | 20:38

В Уфе сегодня, 17 января, вечером произошел пожар, который унес жизни двух женщин. По информации МЧС по Башкири, возгорание началось в 18:02 в многоэтажном доме на улице Рабкоров.











Задымление, по информации пресс-службы ведомства, было обнаружено на десятом этаже дома. Огонь распространился в тамбуре на площади 15 квадратных метров. Пожарные вытащили из огня трех человек с признаками отравления. В ходе реанимационных действия медики констатировали смерть двух женщин. Личности погибших пока что устанавливаются.

Всего с место пожара эвакуировали 33 человека, в числе которых были пятеро детей. Горение удалось ликвидировать в 18:49. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.





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Фото: МЧС по Башкирии