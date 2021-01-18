В Уфе произошел пожар на фанерно-плитном комбинате

Сегодня утром в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на Уфимском фанерно-плитном комбинате на Рижской улице. По повышенному рангу пожара на место прибыли 68 огнеборцев и 20 спецмашин.
Сообщение о возгорании поступило в 06:44, сообщает республиканское МЧС. Оказалось, что на втором этаже загорелись листы ПВХ на площади в 100 квадратных метров. Огнеборцы работают на трех участках, и тушение осложняется большой пожарной нагрузкой.
Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших – из здания эвакуировано 12 человек. На место прибыл начальник главного управления МЧС Башкирии Марат Латыпов. Также на территории комбината работает лаборатория, специалисты которой будут брать пробы воздуха.