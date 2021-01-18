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В Уфе произошел пожар на фанерно-плитном комбинате

В Уфе произошел пожар на фанерно-плитном комбинате

Уфа | 18 янв 2021 | 10:02

Сегодня утром в пожарную службу поступило сообщение о пожаре на Уфимском фанерно-плитном комбинате на Рижской улице. По повышенному рангу пожара на место прибыли 68 огнеборцев и 20 спецмашин.



Сообщение о возгорании поступило в 06:44, сообщает республиканское МЧС. Оказалось, что на втором этаже загорелись листы ПВХ на площади в 100 квадратных метров. Огнеборцы работают на трех участках, и тушение осложняется большой пожарной нагрузкой.

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших – из здания эвакуировано 12 человек. На место прибыл начальник главного управления МЧС Башкирии Марат Латыпов. Также на территории комбината работает лаборатория, специалисты которой будут брать пробы воздуха.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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