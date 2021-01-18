В Башкирии спасли замерзающего на трассе водителя

Житель Башкирии едва не погиб от обморожения на трассе. 17 января он выехал на своём автомобиле из Киргиз-Мияки в Москву, но в дороге у него закончился бензин. К счастью, о бедственном положении 32-летнего водителя узнали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.
- На момент нашего приезда мужчина достаточно сильно замёрз, было принято решение передать его медикам, — прокомментировали в ведомстве, отметив, что такие ситуации происходят нередко, и чаще всего из-за неподготовленности к зимней дороге самих автомобилистов.