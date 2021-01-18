Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии спасли замерзающего на трассе водителя

В Башкирии спасли замерзающего на трассе водителя

В Башкирии спасли замерзающего на трассе водителя

| 18 янв 2021 | 11:31

Житель Башкирии едва не погиб от обморожения на трассе. 17 января он выехал на своём автомобиле из Киргиз-Мияки в Москву, но в дороге у него закончился бензин. К счастью, о бедственном положении 32-летнего водителя узнали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.



- На момент нашего приезда мужчина достаточно сильно замёрз, было принято решение передать его медикам, — прокомментировали в ведомстве, отметив, что такие ситуации происходят нередко, и чаще всего из-за неподготовленности к зимней дороге самих автомобилистов.

Ранее сообщалось о ДТП в Чекмагушевском районе. Здесь водитель съехал в кювет после наезда на пешехода.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: