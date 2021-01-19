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В Уфе почти сутки тушили пожар на фанерном комбинате

В Уфе почти сутки тушили пожар на фанерном комбинате

Уфа | 19 янв 2021 | 11:42

Крупный пожар на фанерном комбинате в Уфе полностью ликвидирован. Сбор пожарно-технического вооружения зафиксирован в 07:26 утра 19 января.

Таким образом, на тушение объекта ушли ровно сутки. Причина тому — большая пожарная нагрузка и объем продукции, которая в виде листов ДВП была сложена штабелями, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Напомним, сообщение о пожаре в здании уфимского фанерного комбината по ул. Рижская, д. 5 поступило в 6:44 утра 18 января. ЧП был сразу присвоен повышенный ранг пожара №3. На месте работали 68 огнеборцев и 20 единиц техники. Погибших, пострадавших нет.

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Источник: gtrk.tv

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