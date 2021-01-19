Житель Стерлитамака устроил бойню, чтобы доказать свой криминальный авторитет

Стерлитамакский район | 19 янв 2021 | 13:39

Житель Стерлитамака, чтобы доказать свой криминальный авторитет, жестоко избил товарища. Инцидент случился 18 января в одной из комнат общежития по улице Цюрупа.







Двое ранее судимых мужчин под горячительное выясняли, кто из них имеет больший авторитет в криминальном мире. 47-летний уроженец Гафурийского района похвастался тем, что его преступники уважают и чтят. Недавно освободившийся из мест лишения свободы 24-летний собутыльник не поверил старшему товарищу и назвал его хвастуном. Слово за слово — между мужчинами произошла серьезная драка. Молодой оппонент жестоко избил старшего табуретом. Тот потерял сознание и с переломами был госпитализирован.





- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователем Управления МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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