Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Житель Стерлитамака устроил бойню, чтобы доказать свой криминальный авторитет

Житель Стерлитамака устроил бойню, чтобы доказать свой криминальный авторитет

Житель Стерлитамака устроил бойню, чтобы доказать свой криминальный авторитет

Стерлитамакский район | 19 янв 2021 | 13:39

Житель Стерлитамака, чтобы доказать свой криминальный авторитет, жестоко избил товарища. Инцидент случился 18 января в одной из комнат общежития по улице Цюрупа.



Двое ранее судимых мужчин под горячительное выясняли, кто из них имеет больший авторитет в криминальном мире. 47-летний уроженец Гафурийского района похвастался тем, что его преступники уважают и чтят.  Недавно освободившийся из мест лишения свободы 24-летний собутыльник не поверил старшему товарищу и назвал его хвастуном. Слово за слово — между мужчинами произошла серьезная драка. Молодой оппонент жестоко избил старшего табуретом. Тот потерял сознание и с переломами был госпитализирован.


- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователем Управления МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамаке. Здесь водитель «Лады Гранта» столкнулся со встречным автобусом | видео

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: