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Авария в Чекмагушевском районе: столкнулись Дэу Нексия и Фольксваген Джетта, погиб водитель

Авария в Чекмагушевском районе: столкнулись Дэу Нексия и Фольксваген Джетта, погиб водитель

Чекмагушевский район | 19 янв 2021 | 14:56

Крупное ДТП с погибшим произошло в Чекмагушевском районе Башкирии. На 62 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли столкнулись Дэу Нексия и Фольксваген Джетта.



В результате ДТП на месте погиб 50-летний водитель Дэу Нексия, мужчина. Пять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Их личности устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Напомним, сегодня на Башкирию обрушился снегопад и метель, что существенно ухудшило дорожную обстановку. В ГИБДД призвали водителей никуда без необходимости не выезжать.

Ранее сообщалось о еще одном ДТП в Чекмагушевском районе: водитель съехал в кювет после наезда на пешехода. 

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Источник: gtrk.tv

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