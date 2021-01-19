В Бураевском районе экипаж ДПС попал в аварию | видео

Бураевский район | 19 янв 2021 | 17:58

Автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони за нарушителем. Инцидент случился с одним из экипажей ДПС в Бураевском районе. В время преследования спецмашина столкнулась со встречным автомобилем.



В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По результатам освидетельствования все участники ДТП были трезвы.

- В ходе розыскных мероприятий, гражданин, скрывшийся от инспекторов.

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Фото: скрин видео