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В Бураевском районе экипаж ДПС попал в аварию | видео

В Бураевском районе экипаж ДПС попал в аварию | видео

Бураевский район | 19 янв 2021 | 17:58

Автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони за нарушителем. Инцидент случился с одним из экипажей ДПС в Бураевском районе. В время преследования спецмашина столкнулась со встречным автомобилем.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По результатам освидетельствования все участники ДТП были трезвы.

- В ходе розыскных мероприятий, гражданин, скрывшийся от инспекторов.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Бураевском районе: на трассе от лобового столкновения загорелись автомобили.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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