В Бураевском районе экипаж ДПС попал в аварию | видео
Бураевский район | 19 янв 2021 | 17:58
Автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони за нарушителем. Инцидент случился с одним из экипажей ДПС в Бураевском районе. В время преследования спецмашина столкнулась со встречным автомобилем.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По результатам освидетельствования все участники ДТП были трезвы.
- В ходе розыскных мероприятий, гражданин, скрывшийся от инспекторов.Ранее сообщалось об еще одной аварии в Бураевском районе: на трассе от лобового столкновения загорелись автомобили.
Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
Читайте также