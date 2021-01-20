В Белорецком районе сгорели дом и баня

В селе Абзаково Белорецкого района Башкирии поздно вечером 18 января произошел крупный пожар. Информация о случившемся поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС РБ и работники сельской пожарной части Госкомитета РБ по ЧС.
«По прибытии на место вызова установлено открытое горение надворных построек: дома и бани. Наблюдалась угроза распространения огня на соседние постройки», — сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.
К тушению возгорания было привлечено восемь человек и три единицы пожарной техники. В происшествии никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.