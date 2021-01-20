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В Белорецком районе сгорели дом и баня

В Белорецком районе сгорели дом и баня

Белорецкий район | 20 янв 2021 | 09:04

В селе Абзаково Белорецкого района Башкирии поздно вечером 18 января произошел крупный пожар. Информация о случившемся поступила в Центр обработки вызовов Системы-112.



На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС РБ и работники сельской пожарной части Госкомитета РБ по ЧС.

«По прибытии на место вызова установлено открытое горение надворных построек: дома и бани. Наблюдалась угроза распространения огня на соседние постройки», — сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

К тушению возгорания было привлечено восемь человек и три единицы пожарной техники. В происшествии никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе почти сутки тушили пожар на фанерном комбинате. На тушение объекта ушли ровно сутки.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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