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Авария под Уфой: 50-летний водитель трактора погиб, столкнувшись с грузовиком

Авария под Уфой: 50-летний водитель трактора погиб, столкнувшись с грузовиком

Уфа | 20 янв 2021 | 09:16

В Уфимском районе зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает ГИБДД по Башкирии.



Авария случилась после полуночи 19 января на 24 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика КрАЗ допустил столкновение с трактором МТЗ, производившим уборку снега. В результате ДТП 50-летний тракторист из Архангельского района скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что колёсный трактор двигался задним ходом. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло десять автомобильных аварий, в ходе которых два человека погибли и 17 -  получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 2,4 тыс. нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя.

Напомним, ранее автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони за нарушителем. Инцидент случился с одним из экипажей ДПС в Бураевском районе

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД

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