В Альшеевском районе в пожаре погибла женщина

Альшеевский район | 20 янв 2021 | 10:21

В селе Мечниково Альшеевского района Башкирии 19 января загорелся жилой двухквартирный дом. На момент прибытия сотрудников МЧС России установлено, что очаг горения был потушен силами добровольной пожарной охраны Н-Аврюзовского сельского совета.







«Огнем повреждены стены одной из квартир на площади 9 кв. м одноэтажного кирпичного дома размером 7х14 м. В ходе тушения пожара обнаружена погибшая женщина, 1951 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.



Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (электрический обогреватель).

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. В ведомстве также добавили, что в республике с начала года произошло 333 пожара, в которых погибли 19 человек.



Ранее сообщалось о том, что в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии поздно вечером 18 января произошел крупный пожар.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ