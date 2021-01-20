Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Альшеевском районе в пожаре погибла женщина

В Альшеевском районе в пожаре погибла женщина

В Альшеевском районе в пожаре погибла женщина

Альшеевский район | 20 янв 2021 | 10:21

В селе Мечниково Альшеевского района Башкирии 19 января загорелся жилой двухквартирный дом. На момент прибытия сотрудников МЧС России установлено, что очаг горения был потушен силами добровольной пожарной охраны Н-Аврюзовского сельского совета.



«Огнем повреждены стены одной из квартир на площади 9 кв. м одноэтажного кирпичного дома размером 7х14 м. В ходе тушения пожара обнаружена погибшая женщина, 1951 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (электрический обогреватель).

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. В ведомстве также добавили, что в республике с начала года произошло 333 пожара, в которых погибли 19 человек.

Ранее сообщалось о том, что в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии поздно вечером 18 января произошел крупный пожар.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: