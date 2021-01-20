В Татышлинском районе мужчина убил жену за то, что она не ночевала дома

Татышлинский район | 20 янв 2021 | 16:10

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Татышлинского района. Мужчине инкриминируют убийство. Стоит отметить, обвиняемый признал вину. В данный момент решается вопрос о заключении предполагаемого преступника под стражу.







По данным следствия, убийство произошло в ночь с 18 на 19 января 2021 года. Тогда обвиняемый распивал алкоголь с супругой. В ходе застолья началась ссора. Мужчина ревновал жену, которая уже несколько дней не появлялась дома. Скандал перерос в жестокое избиение. Обвиняемый несколько раз ударил супругу ногами и руками, а затем продолжил бить ее топором и молотком по всему телу. Женщина скончалась на месте.



Утром 36-летний житель Татышлинского района решил навестить маму. Она-то и заметила следы крови на одежде сына, сразу же вызвав полицию. По приезде в квартиру злоумышленника правоохранители обнаружили тело.

Ранее сообщалось о том, что житель Татышлинского района сгорел ночью во время пожара в собственном доме.





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