Житель Учалинского района погиб при пожаре в собственном доме

Учалинский район | 20 янв 2021 | 18:09

Трагический случай произошёл сегодня, 20 января, в Учалинском районе. Именно там огнём охватило частный дом. Подробности сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.



Пожар произошёл в селе Миндяк в одноэтажном деревянном доме. Пожарные оперативно потушили огонь, однако без жертв не обошлось. В огне погиб предполагаемый хозяин дома.



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Тело несчастного было обнаружено во время тушения возгорания. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе 16-летняя