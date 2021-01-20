Житель Учалинского района погиб при пожаре в собственном доме
Учалинский район | 20 янв 2021 | 18:09
Трагический случай произошёл сегодня, 20 января, в Учалинском районе. Именно там огнём охватило частный дом. Подробности сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Пожар произошёл в селе Миндяк в одноэтажном деревянном доме. Пожарные оперативно потушили огонь, однако без жертв не обошлось. В огне погиб предполагаемый хозяин дома.
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Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе 16-летняя девушка спасла из пожара сестренку и отчима.
Источник:
bash.news
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