В Бижбулякском районе столкнулись «Лада Калина» и школьный автобус

В Бижбулякском районе Башкирии 20 января произошло ДТП с участием школьного автобуса ПАЗ. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.
Авария произошла в семи километрах от села Бижбуляк на автодороге в сторону села Аитово. ПАЗ под управлением 49-летнего мужчины столкнулся со встречным автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 42-летний местный житель.
Известно, что детей в автобусе не было. В ГИБДД уточнили, что в ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.