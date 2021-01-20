В Бижбулякском районе столкнулись «Лада Калина» и школьный автобус

Бижбулякский район | 20 янв 2021 | 18:15

В Бижбулякском районе Башкирии 20 января произошло ДТП с участием школьного автобуса ПАЗ. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.







Авария произошла в семи километрах от села Бижбуляк на автодороге в сторону села Аитово. ПАЗ под управлением 49-летнего мужчины столкнулся со встречным автомобилем «Лада Калина», за рулем которого был 42-летний местный житель.

Известно, что детей в автобусе не было. В ГИБДД уточнили, что в ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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Ранее сообщалось об аварии под Уфой . Здесь 50-летний водитель трактора погиб, столкнувшись с грузовиком. Авария случилась после полуночи 19 января на 24 км автодороги Уфа -Оренбург.





Фото: ГИБДД РБ