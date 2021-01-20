В Туймазинском районе легковушка насмерть сбила 58-летнего мужчину

Туймазинский район | 20 янв 2021 | 21:07

Сегодня, 20 января, в половине восьмого вечера, в Туймазинском районе произошло ДТП.







Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 1319 км трассы Самара-Уфа-Челябинск 33-летний местный житель за рулём «Ford Focus» совершил наехал на 58-летнего мужчину.



В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Известно, что погибший — водитель грузовика «Volvo», который остановился с напарником для пополнения запасов воды у родника. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что в городе Туймазы за мошенничество задержали начальника отдела по молодежной политике. По версии следователей, в декабре 2020 года чиновник организовал контракт поставки 14 туристических палаток на сумму свыше 100 тысяч рублей. При этом он попросил не отдавать товар в действительности, а передать ему деньги, которые ему заплатили по договору.





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Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ