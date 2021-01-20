В Кармаскалинском районе обнаружили тело парня с ножом в левом глазу

Кармаскалинский район | 20 янв 2021 | 21:14

В Башкирии в частном доме нашли тело 30-летнего парня с ножом в левом глазу.







Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел в Кармаскалинском районе республики. 30-летний парень распивал спиртное в компании 81-летней женщины и ее ранее судимого 59-летнего сожителя. Примечательно, что последний ранее был судим за убийство.



В один момент собутыльники поссорились, ситуация вышла из-под контроля, и старший мужчина несколько раз ударил оппонента ножом. Уже после он воткнул в левый глаз несчастному нож.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали рецидивиста – мужчина во всем признался. По факту убийства возбудили уголовное дело.



Ранее сообщалось о том, что жителю Кармаскалинского района, который убил бывшую жену в детсаду, продлили арест.





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