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В Кармаскалинском районе обнаружили тело парня с ножом в левом глазу

В Кармаскалинском районе обнаружили тело парня с ножом в левом глазу

Кармаскалинский район | 20 янв 2021 | 21:14

В Башкирии в частном доме нашли тело 30-летнего парня с ножом в левом глазу.



Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел в Кармаскалинском районе республики. 30-летний парень распивал спиртное в компании 81-летней женщины и ее ранее судимого 59-летнего сожителя. Примечательно, что последний ранее был судим за убийство.

В один момент собутыльники поссорились, ситуация вышла из-под контроля, и старший мужчина несколько раз ударил оппонента ножом. Уже после он воткнул в левый глаз несчастному нож.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали рецидивиста – мужчина во всем признался. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что жителю Кармаскалинского района, который убил бывшую жену в детсаду, продлили арест.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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