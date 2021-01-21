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Массовая авария в Уфе: водитель автобуса протаранил несколько машин

Массовая авария в Уфе: водитель автобуса протаранил несколько машин

Уфа | 21 янв 2021 | 09:23

20 января в столице Башкирии произошло ДТП с участием сразу нескольких припаркованных автомобилей. Их протаранил 57-летний водитель автобуса, внезапно почувствовавший себя плохо.



Все случилось на улице Лесной проезд. Мужчина за рулем «НефАЗа» во время разворота врезался в припаркованные авто "Равон Нексия", "БМВ", "Киа Солт", "Фиат Албеа", "Опель Корса" и "Рено Каптюр". Как рассказал сам шофер, ему стало плохо. Выяснилось, что мужчина сделал три круга по 57 маршруту, при этом в момент ДТП в салоне пассажиров не было.

Всего за сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий с одним погибшим и пятерыми пострадавшими. Автоинспекторы задержали 24 нетрезвых водителей и пресекли 2400 нарушений ПДД.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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