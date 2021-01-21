В Белебеевском районе в заброшенном детсаду нашли тело пропавшей женщины

Белебеевский район | 21 янв 2021 | 19:32

Поиски 60-летней жительницы села Веровка Белебеевского района Раисы Леоновой завершились трагедией. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело женщины было обнаружено накануне в подвале заброшенного детского сада.







Неизвестно, как погибшая туда попала, была ли ее смерть насильственной, или женщина просто заблудилась и замерзла насмерть. Впрочем, собеседник «Комсомолки» отмечает, что на лице погибшей сельчанки были ссадины.



- Сейчас тело отправлено на судмедэкспертизу, которая определит причины смерти. С места преступления также изъяты одежда, обувь и вещество бурого цвета, - уточнил собеседник.

Напомним, что пропала Раиса Леонова еще в Рождество, когда вышла из дома и обратно не вернулась. 14 января к поискам подключились полицейские и волонтеры, но найти живой женщину, к сожалению, не удалось.



Ранее сообщалось о том, что главврача Белебеевской ЦРБ обвинили в подделке диагноза "коронавирус" ради 68 тысяч рублей.





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