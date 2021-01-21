Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Белебеевском районе в заброшенном детсаду нашли тело пропавшей женщины

В Белебеевском районе в заброшенном детсаду нашли тело пропавшей женщины

В Белебеевском районе в заброшенном детсаду нашли тело пропавшей женщины

Белебеевский район | 21 янв 2021 | 19:32

Поиски 60-летней жительницы села Веровка Белебеевского района Раисы Леоновой завершились трагедией. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело женщины было обнаружено накануне в подвале заброшенного детского сада.



Неизвестно, как погибшая туда попала, была ли ее смерть насильственной, или женщина просто заблудилась и замерзла насмерть. Впрочем, собеседник «Комсомолки» отмечает, что на лице погибшей сельчанки были ссадины.

- Сейчас тело отправлено на судмедэкспертизу, которая определит причины смерти. С места преступления также изъяты одежда, обувь и вещество бурого цвета, - уточнил собеседник.

Напомним, что пропала Раиса Леонова еще в Рождество, когда вышла из дома и обратно не вернулась. 14 января к поискам подключились полицейские и волонтеры, но найти живой женщину, к сожалению, не удалось.

Ранее сообщалось о том, что главврача Белебеевской ЦРБ обвинили в подделке диагноза "коронавирус" ради 68 тысяч рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

-->
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: