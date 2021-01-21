Авария в Дюртюлинском районе: на трассе столкнулись грузовик и «КамАЗ», есть пострадавшие

Дюртюлинский район | 21 янв 2021 | 21:16

Сегодня днем, 21 января, в Дюртюлинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшими.







Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, неподалеку от села Такарликово грузовик Hyundai Porter на скользкой дороге не успел затормозить и врезался во впереди идущий «КамАЗ», после чего от удара вылетел в кювет.



Очевидцы аварии вызвали спасателей, медиков и сотрудников ГИБДД. В аварии пострадали водитель и его пассажир из Hyundai, спасателям пришлось применять специнструмент, чтобы помочь пострадавшим выбраться из грузовика, после чего их передали медикам. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в двух ДТП, произошедших в Башкирии 21 января, пострадали пять человек. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.





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