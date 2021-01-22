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Авария в Краснокамском районе: на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ЗАЗ Шанс» и «КамАЗ»

Авария в Краснокамском районе: на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ЗАЗ Шанс» и «КамАЗ»

Краснокамский район | 22 янв 2021 | 09:35

21 января днем на территории Краснокамского района Башкирии произошла серьезная авария. На 87 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «ЗАЗ Шанс» и «КамАЗ».



Большегрузом управлял 57-летний житель Нефтекамска. Оба автомобиля оказались в кювете, и после столкновения с грузовиком легковушка превратилась в груду металла. Жертвой ДТП стал 33-летний водитель авто «ЗАЗ».

Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано десять аварий с одним погибшим и десятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 23 нетрезвых водителя и пресекли больше 2500 нарушений ПДД.

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня рано утром, 22 января, в Уфимском районе Башкирии. На 1483 км автодороги М5 Самара-Уфа- Челябинск, вблизи поселка Шамонино, лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Mercedes.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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