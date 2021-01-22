В Уфе спасатели помогли рабочему, которого зажало в лебедке

Уфа | 22 янв 2021 | 10:12

Обычный рабочий день на строительной площадке в Уфе едва не закончился трагедией. Руку строителя затянуло лебедкой. Инцидент произошел на улице Российской, когда рабочие поднимали груз на верхние этажи здания. На помощь пострадавшему пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и врачи.







Однако операция осложнялась тем, что на лебедке был закреплен груз. Он висел на уровне 16 этажа, его падение могло привести к дополнительным травмам пострадавшего. Как только грузовые материалы были разгружены, спасатели приступили к освобождению мужчины. Они аккуратно расширили пространство между двигателем и барабаном для наматывания троса, чтобы извлечь руку. Дальнейшую необходимую помощь 33-летнему рабочему оказали медики. В настоящий момент причины и обстоятельства неприятного инцидента устанавливаются.

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня рано утром, 22 января, в Уфимском районе Башкирии. На 1483 км автодороги М5 Самара-Уфа- Челябинск, вблизи поселка Шамонино, лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Mercedes.





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Фото: пресс-служба УГЗ Уфы