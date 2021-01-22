В Башкирии сотрудники спецслужб предотвратили теракт

| 22 янв 2021 | 11:51

ФСБ предотвратила террористический акт на территории Башкирии, он был направлен против сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.







Уточняется, что атаку готовил мужчина 1995 года рождения. Он планировал использовать при нападении оружие.

При обыске в оборудованном тайнике у мужчины нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты взрывчатки. Также удалось выяснить, что молодой человек переписывался с находящимися за границей эмиссарами запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Кроме того, у него нашли инструкции по изготовлению бомбы.

Ранее сообщалось о страшном ДТП со смертельным исходом, которое произошло сегодня рано утром, 22 января, в Уфимском районе Башкирии. На 1483 км автодороги М5 Самара-Уфа- Челябинск, вблизи поселка Шамонино, лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Mercedes.





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Фото: скрин видео