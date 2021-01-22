Участник страшной аварии в Уфимском районе сообщил подробности происшествия

Уфа | 22 янв 2021 | 13:03

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Уфимском районе. Напомним, трагическая авария произошла недалеко от поселка Шамонино. Здесь столкнулись грузовик и легковушка, в ДТП погибла целая семья из Самары — двое взрослых, мальчик и девочка 7 и 9 лет.





По словам водителя фуры, водитель «Фольксваген Поло» двигался по встречной полосе. Когда автомобили сравнялись, легковушка пошла на обгон прямо перед грузовой машиной. Мужчина отмечает, что он даже не успел затормозить.

«Я загрузился, ехал в сторону Белорецка. Выехал на трассу М-5 и двигался в сторону Москвы. Время было 07:10-07:15 где-то. Ехал по своей стороне, там машин не было. Там две-три машины шли навстречу. И примерно когда они сравнялись со мной, третья машина, задняя, выскочила, и сразу же под меня. Там расстояние было маленькое. Я даже затормозить-то не успел. Конечно, тормозил, но там бесполезно было. Снег шел, сыро и скользко, он просто выехал из своего ряда резко и пошел», - рассказал водитель грузовика.

Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД по РБ озвучила личности погибших. Ими оказались 28-летняя женщина за рулем иномарки, ее 34-летний муж, 9-летняя дочь и 7-летний сын.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот