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В Белебеевском районе в собственном доме сгорел пожилой мужчина

В Белебеевском районе в собственном доме сгорел пожилой мужчина

Белебеевский район | 22 янв 2021 | 13:22

64-летний мужчина погиб при пожаре жилого дома в посёлке Приютово Белебеевского района. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Информация о возгорании поступила диспетчеру 21 января в 21:00 вечера. По предварительным данным, загорелся бревенчатый одноэтажный дом размером 5X6 метров. На тушение было подано два ствола РСК-50, работало одно звено газодымозащитной службы. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:29. К сожалению, на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины.

В настоящий момент причины пожара устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе в заброшенном детсаду нашли тело пропавшей женщины.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

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